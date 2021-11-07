Россияне рассказали, где хотели бы провести зиму

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где россияне хотели бы провести зиму. Так, большинство рассказали, что отправились бы в путешествие в Таиланд, Индонезию и ОАЭ.

Отправиться на зимовку туда, где не так холодно и серо, уже задумались 81% респондентов. При этом повседневная занятость позволяет совершить в предстоящем сезоне такую поездку только 40% опрошенных, остальные не смогут уехать надолго. 82% туристов ещё ни разу не проводили этот сезон в других городах или странах, остальные уже имеют такой опыт.

Выбирая идеальные места для зимовки, большинство (52%) голосуют за тёплые страны, а 48% отмечают, что им всё равно.

Лучшими направлениями считают Таиланд (19,5%), Индонезию, особенно Бали (9%), ОАЭ (7%), Испанию (6,2%) и США (4,5%). Также довольно часто называли Египет, Италию и Грецию. У остальных мнения сильно разделились.

Более половины опрошенных, или 52%, хотели бы провести в отъезде часть зимы, 48% — целый сезон. Начать зимовку до Нового года, чтобы отметить праздники в другом месте, хотели бы 72%. Меньшая часть, или 28%, думают уехать после Нового года, чтобы застать раннюю весну. Переезжать всю зиму с одной локации на другую готовы 47% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 1580 человек.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербург, Сочи и Казань выгоднее всего отправиться в путешествие из Москвы на новогодние праздники.