Названы бюджетные направления для отдыха в российских городах на Новый год

В Санкт-Петербург, Сочи и Казань выгоднее всего отправиться в путешествие из Москвы на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении RT) сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, жителям столицы выгоднее всего улететь в Петербург (авиабилеты стоят от 1250 рублей). Второе место среди бюджетных направлений из Москвы — Сочи (билеты от 1300 рублей), третье — Казань (от 1500 рублей).

Отправиться на новогодние праздники во Владикавказ можно, заплатив от 1900 рублей, перелёт до Уфы, Ставрополя или Ульяновска стоит от 2000 рублей. Чтобы провести новогодние каникулы в Калининграде или Петрозаводске, придётся заплатить от 2100 рублей. Замыкают топ наиболее выгодных направлений Краснодар и Минеральные Воды (перелёт от 2200 рублей), Оренбург (от 2400 рублей), Пермь (от 2500 рублей), а также Махачкала и Астрахань (билеты от 2600 рублей).

Жителям Петербурга дешевле всего обойдётся перелёт на праздники до Москвы (от 1250 рублей). Слетать из Санкт-Петербурга до Брянска можно за 2500 рублей, до Сочи или Калининграда — от 3300 рублей. Чтобы провести длинные выходные в Нижнем Новгороде, придётся заплатить за перелёт от 3450 рублей, в Казани и Тюмени — от 3500 рублей.

Перелёт до Перми, Уфы или Минеральных Вод будет стоить одинаково (от 3700 рублей). Средняя минимальная цена билета Санкт-Петербург — Киров от 3750 рублей, долететь до Владикавказа или Чебоксар можно от 3780 рублей. Замыкают топ бюджетных направлений из Северной столицы Архангельск (билеты от 3800 рублей) и Ставрополь (от 4000 рублей).

В рамках исследования были проанализированы средние минимальные цены на авиабилеты в одну сторону из Москвы и Санкт-Петербурга по топ-50 наиболее популярных на праздничных каникулах направлений в период с 30 декабря по 9 января.

Ранее финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала о способах сэкономить на путешествии.