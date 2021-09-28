Финансовый консультант рассказала о способах сэкономить на путешествии

Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала о способах сэкономить на путешествии.

«Покупая авиабилеты за три-шесть месяцев до начала поездки, вы можете сэкономить от 30 до 50% средств. Выгодно купить билеты можно на сайтах — агрегаторах дешёвых авиабилетов», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если туристы хотят попасть в хорошую гостиницу за приемлемые деньги, то нужно заранее подумать о бронировании. Такой подход позволит сэкономить около 30—50% от суммы, которую придётся заплатить накануне отъезда, пояснила Колбасина.

Ещё один вариант экономии — использование скидок и специальных бонусных программ. К примеру, если человек в целом часто пользуется авиатранспортом, то логично накапливать мили на будущее.

«Обязательно страхуйте риски. Невылет, потеря багажа, оказание экстренной медицинской помощи — защитите себя от неприятных неожиданностей в поездке. Цена вашего спокойствия составит около 300 рублей к расходам на путешествие», — советует Колбасина.

Как добавила эксперт, визу тоже желательно оформлять заранее, поскольку это дешевле, чем если оформлять её срочно.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.