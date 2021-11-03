Рассмотрение иска Росрыболовства к НТЭК отложено до 24 декабря

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Арбитражный суд Красноярского края в среду по ходатайству сторон отложил рассмотрение иска Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» до 24 декабря.

«Лицами, участвующими в деле, до 3 ноября 2021 (года) были заявлены ходатайства об отложении судебного заседания. Судом ходатайства удовлетворены, предварительное судебное заседание отложено на 24 декабря 2021 (года)», — цитирует РИА Новости сообщение суда.

30 июля арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,7 млрд рублей.

С компании требуют взыскать ущерб, нанесённый водным биоресурсам, на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.

Авария, о которой идёт речь, произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».

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