Горячее питание раздают пассажирам в аэропорту Нижнего Новгорода
- © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
«Горячим питанием пассажиров обеспечивают за счёт средств, выделенных по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом договорились правительство региона, администрация города и местные рестораторы», — сказал агентству представитель пресс-службы правительства региона.
Еду доставляют городская служба спасения и волонтёры, пассажиры благодарят за возможность поужинать спустя много часов ожидания.
При этом они недовольны действиями представителей авиакомпаний, которые «не пришли пообщаться» с оставшимися, говорится в сообщении.
Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, около 1,5 тыс. человек остаются в настоящий момент в аэропорту в Нижнем Новгороде, куда из-за тумана в Москве сели десятки самолётов.