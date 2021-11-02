Горячее питание раздают пассажирам в аэропорту Нижнего Новгорода

Пассажирам, застрявшим в аэропорту Нижнего Новгорода, раздают горячее питание, в том чмсле супы и пиццу, а также соки и воду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Горячим питанием пассажиров обеспечивают за счёт средств, выделенных по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом договорились правительство региона, администрация города и местные рестораторы», — сказал агентству представитель пресс-службы правительства региона.

Еду доставляют городская служба спасения и волонтёры, пассажиры благодарят за возможность поужинать спустя много часов ожидания.

При этом они недовольны действиями представителей авиакомпаний, которые «не пришли пообщаться» с оставшимися, говорится в сообщении.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, около 1,5 тыс. человек остаются в настоящий момент в аэропорту в Нижнем Новгороде, куда из-за тумана в Москве сели десятки самолётов.