В аэропорту Нижнего Новгорода остаются около 1500 человек

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 1,5 тыс. человек остаются в настоящий момент в аэропорту в Нижнем Новгороде, куда из-за тумана в Москве прибыли десятки самолётов.

«Сейчас около 1,5 тыс. человек остаются в аэропорту. Всего сегодня в аэропорт прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы. Из них отказные московские — примерно 35 бортов», — приводит ТАСС слова Никитина.

Он отметил, что мощность аэропорта на единовременный приём такого количества самолётов в принципе не рассчитана.

Ранее сообщалось, что дополнительный поезд «Ласточка» будет выделен для перевозки в Москву пассажиров, севших в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице.