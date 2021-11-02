В аэропорту Нижнего Новгорода остаются около 1500 человек
- © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
«Сейчас около 1,5 тыс. человек остаются в аэропорту. Всего сегодня в аэропорт прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы. Из них отказные московские — примерно 35 бортов», — приводит ТАСС слова Никитина.
Он отметил, что мощность аэропорта на единовременный приём такого количества самолётов в принципе не рассчитана.
Ранее сообщалось, что дополнительный поезд «Ласточка» будет выделен для перевозки в Москву пассажиров, севших в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице.