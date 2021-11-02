Севших в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров доставят в Москву на «Ласточке»

Короткая ссылка
Дополнительный поезд «Ласточка» будет выделен для перевозки в Москву пассажиров, севших в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице.
Севших в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров доставят в Москву на «Ласточке»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В аэропорту создан и осуществляет свою работу оперативный штаб, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров к местам их следования, размещения и проживания в гостиницах Нижнего Новгорода, а также обеспечения питанием», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что руководством Горьковской железной дороги принято решение о выделении дополнительного поезда «Ласточка» для доставки пассажиров задержанных рейсов в Москву.

Следователи организовали проверку по факту длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту.

В соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, где рассказали, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить