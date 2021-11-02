Севших в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров доставят в Москву на «Ласточке»

Дополнительный поезд «Ласточка» будет выделен для перевозки в Москву пассажиров, севших в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице.

«В аэропорту создан и осуществляет свою работу оперативный штаб, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров к местам их следования, размещения и проживания в гостиницах Нижнего Новгорода, а также обеспечения питанием», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что руководством Горьковской железной дороги принято решение о выделении дополнительного поезда «Ласточка» для доставки пассажиров задержанных рейсов в Москву.

Следователи организовали проверку по факту длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту.

В соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, где рассказали, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.