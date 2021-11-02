Более 150 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

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Более 150 рейсов задержаны или отменены в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — из-за тумана.
Более 150 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
  • © Московский аэропорт Домодедово
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Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 48 рейсов задержаны, девять отменены, в Домодедове 61 рейс задержан, семь отменены, в Шереметьеве 17 рейсов задержаны, девять отменены.

Во вторник утром более 200 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах. 

Многие рейсы были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода.

Ранее главное управление МЧС по Москве сообщило, что туман и видимость в диапазоне 200—700 м сохранятся в столице до конца суток.

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