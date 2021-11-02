МЧС предупредило о сохранении тумана в Москве до конца суток 

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что туман и видимость в диапазоне 200—700 м сохранятся в столице до конца суток.

Об этом говорится в сообщении на сайте главка.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200—700 м», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана.

Также ФАН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщало, что московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.