МЧС предупредило о сохранении тумана в Москве до конца суток
- AP
Об этом говорится в сообщении на сайте главка.
«В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200—700 м», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана.
Также ФАН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщало, что московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.