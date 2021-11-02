В столичных аэропортах проведут проверки соблюдения санитарных требований

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Московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.
В столичных аэропортах проведут проверки соблюдения санитарных требований
  • AP

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана.

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