В столичных аэропортах проведут проверки соблюдения санитарных требований

Московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана.