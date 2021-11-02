Загруженность ковидных госпиталей в Ростовской области составляет около 90%

Загруженность 42 ковидных госпиталей в Ростовской области составляет около 90%, заявила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Теплякова.

«На территории области функционирует 42 инфекционных моногоспиталя общей коечной мощностью 5732 койки в 36 муниципальных образованиях. Загруженность госпиталей остаётся высокой и составляет от 89 до 92% ежесуточно», — сказала она на заседании оперативного штаба. Её слова приводит ТАСС.

Теплякова также сообщила, что ещё один ковидный госпиталь на 80 коек откроется в Октябрьском районе в среду, 3 ноября. В нём будут оказывать в том числе хирургическую помощь пациентам с коронавирусом.

В Ростовской области с 1 по 7 ноября приостановили работу предприятий общепита.