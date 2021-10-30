В Ростовской области на неделю приостановят работу предприятий общепита

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Работа предприятий общепита приостанавливается в Ростовской области с 1 по 7 ноября, сообщило региональное правительство.
В Ростовской области на неделю приостановят работу предприятий общепита
  • РИА Новости

«В Ростовской области с 1 по 7 ноября введены дополнительные ограничения. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания», — говорится в заявлении.

Исключением станут компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов.

Также столовые, бары, рестораны и кафе, расположенные в гостиницах, тоже могут продолжить свою деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы навынос.

Также могут продолжить работу предприятия, «расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании».

30 октября во всей России начал действовать режим нерабочих дней.

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