В Ростовской области на неделю приостановят работу предприятий общепита

Работа предприятий общепита приостанавливается в Ростовской области с 1 по 7 ноября, сообщило региональное правительство.

«В Ростовской области с 1 по 7 ноября введены дополнительные ограничения. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания», — говорится в заявлении.

Исключением станут компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов.

Также столовые, бары, рестораны и кафе, расположенные в гостиницах, тоже могут продолжить свою деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы навынос.

Также могут продолжить работу предприятия, «расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании».

30 октября во всей России начал действовать режим нерабочих дней.