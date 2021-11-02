В Туве возбудили уголовные дела по статье о халатности после гибели двух девочек

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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по статье о халатности в отношении должностных лиц после убийства двух девочек в Кызыле.
В Туве возбудили уголовные дела по статье о халатности после гибели двух девочек
  • РИА Новости

«По выявленным фактам халатности должностных лиц, контролирующих и иных органов разного уровня и территориальности возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мать погибших детей самовольно забрала девочек из приёмной семьи, а местный инспектор по опеке и попечительству и школа не сообщили о происшествии в соответствующие органы.

При этом надлежащий контроль за условиями проживания несовершеннолетних должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли, пояснили в ведомстве.

«Указанные грубейшие нарушения закона со стороны должностных лиц... явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались», — заключили в СК.

Мужчина, обвиняемый в убийстве девочек, был арестован на два месяца.

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