В Туве возбудили уголовные дела по статье о халатности после гибели двух девочек

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по статье о халатности в отношении должностных лиц после убийства двух девочек в Кызыле.

«По выявленным фактам халатности должностных лиц, контролирующих и иных органов разного уровня и территориальности возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мать погибших детей самовольно забрала девочек из приёмной семьи, а местный инспектор по опеке и попечительству и школа не сообщили о происшествии в соответствующие органы.

При этом надлежащий контроль за условиями проживания несовершеннолетних должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли, пояснили в ведомстве.

«Указанные грубейшие нарушения закона со стороны должностных лиц... явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались», — заключили в СК.

Мужчина, обвиняемый в убийстве девочек, был арестован на два месяца.