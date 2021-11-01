Обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле арестован

Короткая ссылка
Мужчина, обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле, арестован на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Туве.
Обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле арестован
  • РИА Новости

«Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый несколько раз сделал девочкам замечание, чтобы они не шумели в квартире, после чего ночью 31 октября вытолкнул девочек из окна квартиры на восьмом этаже на улицу.

Младшая умерла на месте происшествия, а старшая — позднее в медицинском учреждении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и задержал 23-летнего уроженца Тес-Хемского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить