Обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле арестован
- РИА Новости
«Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, обвиняемый несколько раз сделал девочкам замечание, чтобы они не шумели в квартире, после чего ночью 31 октября вытолкнул девочек из окна квартиры на восьмом этаже на улицу.
Младшая умерла на месте происшествия, а старшая — позднее в медицинском учреждении.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и задержал 23-летнего уроженца Тес-Хемского района.