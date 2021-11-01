Мужчина, обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле, арестован на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Туве.

«Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый несколько раз сделал девочкам замечание, чтобы они не шумели в квартире, после чего ночью 31 октября вытолкнул девочек из окна квартиры на восьмом этаже на улицу.

Младшая умерла на месте происшествия, а старшая — позднее в медицинском учреждении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и задержал 23-летнего уроженца Тес-Хемского района.