В Туве расследуют убийство двух девочек 9 и 14 лет

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Две девочки девяти и 14 лет найдены в тувинском городе Кызыл с множественными травмами, обе скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данному делу уже задержан подозреваемый — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района, ранее он привлекался по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Детей нашли около дома №37/3 по улице Лопсанчапа.

«Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. а, в ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, в отношении малолетней)», — говорится в сообщении СК.

С участием задержанного проводятся необходимые следственные действия.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.

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