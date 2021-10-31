В Туве расследуют убийство двух девочек 9 и 14 лет

Две девочки девяти и 14 лет найдены в тувинском городе Кызыл с множественными травмами, обе скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данному делу уже задержан подозреваемый — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района, ранее он привлекался по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Детей нашли около дома №37/3 по улице Лопсанчапа.

«Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. а, в ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, в отношении малолетней)», — говорится в сообщении СК.

С участием задержанного проводятся необходимые следственные действия.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.