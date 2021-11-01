Мать погибших в Кызыле детей самовольно забрала девочек из приёмной семьи

Ранее судимая мать девочек, разбившихся после падения с восьмого этажа многоэтажки в Кызыле, самовольно забрала детей из приёмной семьи. Об этом сообщила вице-премьер правительства Тувы Елена Хардикова.

«После того как срок заключения её под стражей был завершён, она делала попытки вернуть детей. В конце августа мама самовольно забрала детей из семьи», — приводит ТАСС слова Хардиковой.

Уточняется, что местный инспектор по опеке и попечительству и школа не сообщили о происшествии в соответствующие органы.

31 октября в тувинском городе Кызыл нашли двух девочек девяти и 14 лет с множественными травмами. Младшая умерла на месте происшествия, а старшая — позднее в медицинском учреждении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данному делу задержан подозреваемый — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района.