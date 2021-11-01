Мать погибших в Кызыле детей самовольно забрала девочек из приёмной семьи
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«После того как срок заключения её под стражей был завершён, она делала попытки вернуть детей. В конце августа мама самовольно забрала детей из семьи», — приводит ТАСС слова Хардиковой.
Уточняется, что местный инспектор по опеке и попечительству и школа не сообщили о происшествии в соответствующие органы.
31 октября в тувинском городе Кызыл нашли двух девочек девяти и 14 лет с множественными травмами. Младшая умерла на месте происшествия, а старшая — позднее в медицинском учреждении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данному делу задержан подозреваемый — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района.