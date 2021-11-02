В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Песков ответил на вопрос о необходимости расследования сообщений о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами, в том числе западными.

Он отметил, что за любую подделку документов, в том числе сертификатов, должно быть наказание в соответствии с законодательством.

«Что касается подделок этих важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС — и везде с этим ведётся непримиримая борьба», — заявил он.

Песков добавил, что в России к данному вопросу относятся очень ответственно и считают подделку сертификатов неприемлемой.

«И конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — сказал представитель Кремля.

Также Песков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Ранее в Евросоюзе заявили, что ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца.