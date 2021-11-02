В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19
- AP
Песков ответил на вопрос о необходимости расследования сообщений о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами, в том числе западными.
Он отметил, что за любую подделку документов, в том числе сертификатов, должно быть наказание в соответствии с законодательством.
«Что касается подделок этих важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС — и везде с этим ведётся непримиримая борьба», — заявил он.
Песков добавил, что в России к данному вопросу относятся очень ответственно и считают подделку сертификатов неприемлемой.
«И конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — сказал представитель Кремля.
Также Песков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
Ранее в Евросоюзе заявили, что ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца.