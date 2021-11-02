В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19
  • AP

Песков ответил на вопрос о необходимости расследования сообщений о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами, в том числе западными.

Он отметил, что за любую подделку документов, в том числе сертификатов, должно быть наказание в соответствии с законодательством. 

«Что касается подделок этих важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС — и везде с этим ведётся непримиримая борьба», — заявил он.

Песков добавил, что в России к данному вопросу относятся очень ответственно и считают подделку сертификатов неприемлемой. 

«И конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — сказал представитель Кремля.

Также Песков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Ранее в Евросоюзе заявили, что ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить