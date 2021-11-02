Юрист напомнил об ответственности работодателя за привлечение к труду в нерабочие дни

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьёв рассказал, что грозит предприятиям за привлечение сотрудников к работе в нерабочие дни.

«Если региональный нормативный акт позволяет, то работодатель может оставить на работе хоть всех сотрудников, однако он обязан заранее оформить приказ или распоряжение с приложением к нему соответствующих списков сотрудников. Это соответствует и рекомендациям Минтруда России, в которых работодателям рекомендовано самостоятельно определить, кто из сотрудников должен выйти на работу в дополнительные выходные, чтобы обеспечить функционирование организации», — рассказал юрист в беседе с ФАН.

Соловьёв также напомнил, что за нарушение введённых правил и привлечение сотрудников к работе без достаточных на то оснований работодатель может быть привлечён к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и трудового законодательства.

Так, в случае выявленных нарушений ему может грозить штраф: от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — юридическим лицам, от 30 тыс. до 50 тыс. — индивидуальным предпринимателям.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.