В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3066 случаев коронавируса

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За сутки в Петербурге зафиксировано 3066 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 83 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3066 случаев коронавируса
  • AP

Выздоровели 3134 пациента.

Всего за сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в городе.

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