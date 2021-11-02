В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3066 случаев коронавируса
За сутки в Петербурге зафиксировано 3066 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 83 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
- AP
Выздоровели 3134 пациента.
Всего за сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в городе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube