В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3066 случаев коронавируса

За сутки в Петербурге зафиксировано 3066 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 83 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

AP

Выздоровели 3134 пациента. Всего за сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в городе.