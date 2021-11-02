За сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 402 заболевших.
- AP
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 593 200 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 7 412 631 пациент. За сутки выздоровели 30 905 человек, накануне — 23 187.
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