За сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 402 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 593 200 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 7 412 631 пациент. За сутки выздоровели 30 905 человек, накануне — 23 187.