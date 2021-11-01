Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» назвал непростой ситуацию с коронавирусом в городе.

«Ситуация остаётся непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их больше 44 тыс.», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.