В Крыму выявили 732 новых случая COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.
«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за 1 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 98 228 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.
Число выздоровевших за сутки составляет 1221, за весь период — 85 613.
Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.