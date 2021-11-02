В Крыму выявили 732 новых случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
За минувшие сутки в Крыму подтверждено 732 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму выявили 732 новых случая COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за 1 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 98 228 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.

Число выздоровевших за сутки составляет 1221, за весь период — 85 613.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить