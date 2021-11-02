В Крыму выявили 732 новых случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Крыму подтверждено 732 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за 1 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 98 228 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.

Число выздоровевших за сутки составляет 1221, за весь период — 85 613.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.