В Санкт-Петербурге отметят 300-летие провозглашения России империей

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 2 ноября пройдут праздничные мероприятия в честь 300-летия провозглашения России империей. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга.

«2 ноября 2021 года в Петропавловской крепости и на Троицкой площади пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 300-летию со дня провозглашения России империей», — говорится в сообщении на сайте музея.

В рамках программы мероприятий состоятся молебен, научная конференция, открытие выставки и торжественные церемонии.

Ранее стало известно, что концепцию новогоднего оформления Петербурга приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I.