В Санкт-Петербурге отметят 300-летие провозглашения России империей
- РИА Новости
«2 ноября 2021 года в Петропавловской крепости и на Троицкой площади пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 300-летию со дня провозглашения России империей», — говорится в сообщении на сайте музея.
В рамках программы мероприятий состоятся молебен, научная конференция, открытие выставки и торжественные церемонии.
Ранее стало известно, что концепцию новогоднего оформления Петербурга приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I.