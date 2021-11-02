Омбудсмен предложил ряд компенсаций пострадавшим от COVID крупным сетям общепита

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Бизнесмен-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину включить пострадавшие от COVID-ограничений крупные сети общепита в программу выдачи зарплатных грантов на период вынужденного закрытия.
Омбудсмен предложил ряд компенсаций пострадавшим от COVID крупным сетям общепита
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

«Чтобы избежать рисков массовой потери рабочих мест, Борис Титов предложил распространить на компании общепита, не входящие в реестр МСП, не только возможности участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия», — говорится в заявлении.

Одним из главных критериев к выдаче зарплатных грантов является сокращение выручки компании за период новых ограничений на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.

30 октября во всей России начал действовать режим нерабочих дней, введённый в связи со сложной обстановкой по коронавирусу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал достаточными действующие меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии на данном этапе.

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