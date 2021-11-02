Омбудсмен предложил ряд компенсаций пострадавшим от COVID крупным сетям общепита
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
«Чтобы избежать рисков массовой потери рабочих мест, Борис Титов предложил распространить на компании общепита, не входящие в реестр МСП, не только возможности участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия», — говорится в заявлении.
Одним из главных критериев к выдаче зарплатных грантов является сокращение выручки компании за период новых ограничений на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.
30 октября во всей России начал действовать режим нерабочих дней, введённый в связи со сложной обстановкой по коронавирусу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал достаточными действующие меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии на данном этапе.