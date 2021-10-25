Песков назвал достаточными меры поддержки населения и бизнеса на данном этапе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточными действующие меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии на данном этапе.
Песков назвал достаточными меры поддержки населения и бизнеса на данном этапе
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего это у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают. Они в силе», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что эти меры поддержки власти ввели именно в связи с возникновением более серьёзной ситуации, спровоцированной COVID-19. Песков также обратил внимание на новые методы поддержки бизнеса.

«Эти методы работают. А в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации, и в кабинете министров», — заключил пресс-секретарь президента России.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин ранее заявил, что столичные власти продолжат приём и рассмотрение заявок бизнеса по действующим программам поддержки в нерабочие дни.

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