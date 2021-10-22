Власти Москвы продолжат приём заявок бизнеса по программам поддержки в нерабочие дни

Короткая ссылка
Столичные власти продолжат приём и рассмотрение заявок бизнеса по действующим программам поддержки в нерабочие дни, заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Власти Москвы продолжат приём заявок бизнеса по программам поддержки в нерабочие дни
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Мы продолжаем поддержку бизнеса по действующим программам. Приём заявок будет вестись в том числе в объявленные нерабочие дни. В частности, до 7 ноября представители малого и среднего бизнеса могут обращаться за компенсацией затрат на средства индивидуальной защиты», — заявил он в беседе с ТАСС.

По его словам, для организаций общепита с 28 октября по 1 декабря будет произведён приём заявок на компенсацию 100% затрат на коммунальные услуги за III квартал 2021 года.

До 31 октября предприниматели могут обратиться за субсидиями для экспортёров, франчайзи, гостиниц, организаций сферы общепита, образования и досуга. В этот же период продолжится приём заявок на компенсацию затрат на работу с маркетплейсами, доставку еды, рекламу в интернете, участие в выставках и фестивалях, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить