Власти Москвы продолжат приём заявок бизнеса по программам поддержки в нерабочие дни

Столичные власти продолжат приём и рассмотрение заявок бизнеса по действующим программам поддержки в нерабочие дни, заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Мы продолжаем поддержку бизнеса по действующим программам. Приём заявок будет вестись в том числе в объявленные нерабочие дни. В частности, до 7 ноября представители малого и среднего бизнеса могут обращаться за компенсацией затрат на средства индивидуальной защиты», — заявил он в беседе с ТАСС.

По его словам, для организаций общепита с 28 октября по 1 декабря будет произведён приём заявок на компенсацию 100% затрат на коммунальные услуги за III квартал 2021 года.

До 31 октября предприниматели могут обратиться за субсидиями для экспортёров, франчайзи, гостиниц, организаций сферы общепита, образования и досуга. В этот же период продолжится приём заявок на компенсацию затрат на работу с маркетплейсами, доставку еды, рекламу в интернете, участие в выставках и фестивалях, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.