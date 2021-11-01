В Калининградской области за сутки выявили ещё 400 случаев COVID-19

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Жители Калининградской области сдали за сутки 400 положительных тестов на коронавирус.
В Калининградской области за сутки выявили ещё 400 случаев COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Общее количество инфицированных достигло 65 тыс.

По данным федерального оперштаба, в Калининграде за 24 часа скончались три человека, а общее количество смертей от коронавируса достигло 867.

Одновременно с этим из больниц региона выписано 300 пациентов. Общее число выздоровевших, таким образом, превысило отметку в 56,6 тыс. человек.

Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.

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