В Калининградской области за сутки выявили ещё 400 случаев COVID-19

Жители Калининградской области сдали за сутки 400 положительных тестов на коронавирус.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Общее количество инфицированных достигло 65 тыс.

По данным федерального оперштаба, в Калининграде за 24 часа скончались три человека, а общее количество смертей от коронавируса достигло 867.

Одновременно с этим из больниц региона выписано 300 пациентов. Общее число выздоровевших, таким образом, превысило отметку в 56,6 тыс. человек.

Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.