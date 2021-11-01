В Калининградской области за сутки выявили ещё 400 случаев COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Общее количество инфицированных достигло 65 тыс.
По данным федерального оперштаба, в Калининграде за 24 часа скончались три человека, а общее количество смертей от коронавируса достигло 867.
Одновременно с этим из больниц региона выписано 300 пациентов. Общее число выздоровевших, таким образом, превысило отметку в 56,6 тыс. человек.
Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.