В Татарстане выявили ещё 189 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
54 человека госпитализированы, 135 получают лечение на дому.
Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 30 960.
Выздоровели 39 пациентов, за всё время — 25 344.
Скончались всего 988 жителей, в том числе семеро — за сутки.
Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.