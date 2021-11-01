Мишустин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России

Российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России.

«Ситуация с распространением инфекции остаётся очень сложной. Много заболевших», — заявил премьер-министр.

Он сообщил, что «правительство по поручению главы государства ведёт ежесуточный мониторинг, чтобы было всё необходимое для оказания им помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях».

Премьер отметил, что большинство заболевших коронавирусом лечатся дома.

«Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств, это почти 11 млрд рублей», — добавил он.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.