Минобороны готово развернуть госпитали для борьбы с COVID-19 в любой точке страны

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Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по оборонной тематике с участием президента сообщил, что Минобороны России готово за несколько часов развернуть госпитали для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в любой точке страны при наличии соответствующего поручения главы государства Владимира Путина. Об этом информирует ТАСС.
Минобороны готово развернуть госпитали для борьбы с COVID-19 в любой точке страны
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Мы, естественно, готовы, как и в прошлом году, в соответствии с вашими поручениями развернуть в течение двух часов в любой точке нашей страны, естественно за вычетом времени на дорогу», — заявил Шойгу.

Он сообщил, что медицинские мощности Минобороны уже задействованы в Хакасии, Московской и Тульской областях и ряде других субъектов РФ. Кроме того, госпиталь Минобороны России развернут в Абхазии.

«При получении ваших поручений готовы немедленно реагировать», — добавил министр.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

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