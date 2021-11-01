Минобороны готово развернуть госпитали для борьбы с COVID-19 в любой точке страны
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- РИА Новости
«Мы, естественно, готовы, как и в прошлом году, в соответствии с вашими поручениями развернуть в течение двух часов в любой точке нашей страны, естественно за вычетом времени на дорогу», — заявил Шойгу.
Он сообщил, что медицинские мощности Минобороны уже задействованы в Хакасии, Московской и Тульской областях и ряде других субъектов РФ. Кроме того, госпиталь Минобороны России развернут в Абхазии.
«При получении ваших поручений готовы немедленно реагировать», — добавил министр.
Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.