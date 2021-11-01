Путин: люди старших поколений болеют COVID-19 тяжелее
- AP
Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан этой возрастной группы — старшей возрастной группы — в разы выше, чем в среднем», — рассказал Путин.
Он попросил руководителей компаний обратить внимание на соблюдение мер безопасности для сокращения рисков заболевания.
Ранее Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России.
По данным оперштаба, за сутки в стране выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом.