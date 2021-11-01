Путин: люди старших поколений болеют COVID-19 тяжелее

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Люди из старшей возрастной группы болеют коронавирусной инфекцией тяжелее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Путин: люди старших поколений болеют COVID-19 тяжелее
  • AP

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан этой возрастной группы — старшей возрастной группы — в разы выше, чем в среднем», — рассказал Путин.

Он попросил руководителей компаний обратить внимание на соблюдение мер безопасности для сокращения рисков заболевания.

Ранее Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России.

По данным оперштаба, за сутки в стране выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом.

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