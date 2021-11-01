В Севастополе выявили 356 новых случаев COVID-19 за сутки

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что в городе зарегистрировали 356 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«По состоянию на 1 ноября в Севастополе зарегистрировано 356 новых случаев заболевания COVID-19. 114 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 32 до 90 лет», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в городе новой коронавирусной инфекцией заболел 39 391 человек.

Выздоровели при этом 33 073 человека, 1365 умерли.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.