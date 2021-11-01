Попова заявила о незначительном влиянии мутаций COVID-19 на российские вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие и прогнозируемые мутации коронавируса оказывают незначительное влияние на эффективность российских вакцин от COVID-19.

«У нас есть определённая уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. И… сегодня мы уже просчитываем мутации, они не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

По словам Поповой, специалисты не прогнозируют, что в ближайшее время существующие вакцины перестанут быть эффективными.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что после полного курса вакцинации российскими препаратами болеют коронавирусом от 2 до 5% привившихся граждан.