Автоэксперт Моржаретто прокомментировал возможность введения штрафа за опасное вождение

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT заявление первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой о том, что наказание за опасное вождение может войти в новый КоАП, штраф составит 3 тыс. рублей.

Как объяснил Моржаретто, определение опасного вождения есть в ПДД, но существуют проблемы с наказанием водителя за подобные действия.

«Никто не понимает, как это зафиксировать, как задокументировать факт опасного вождения, потому что для этого нужна видеосъёмка, причём длительная. Условно говоря, над нарушителем должен лететь дрон в течение нескольких минут и зафиксировать все эти многократные перестроения», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что с лихачами на дорогах необходимо бороться в рамках закона, который сегодня позволяет наказывать не за опасное вождение, а за его элементы.

«Например, существует наказание, допустим, за перестроение из ряда в ряд, существует наказание за несоблюдение дистанции и так далее», — заключил собеседник RT.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что наказание за опасное вождение может войти в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, штраф составит 3 тыс. рублей.

По её словам, речь идёт о резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и т. д.

Рукавишникова отметила, что подобная агрессивная езда может спровоцировать ДТП.