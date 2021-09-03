В Минюсте предупредили о новых штрафах для автомобилистов в 2022 году

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Минюст готовит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в котором будут прописаны новые штрафы для автомобилистов, передаёт портал Autonews.ru со ссылкой на представителя министерства.
В Минюсте предупредили о новых штрафах для автомобилистов в 2022 году
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что наказывать водителей по этим статьям начнут не ранее 2022 года. Документ обсуждают уже несколько месяцев, известно, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/ч.

В частности, по данным интернет-издания, штраф за отсутствие техосмотра может вырасти с 500—800 рублей до 2 тыс.

За езду в нетрезвом виде наказание останется прежним. Однако если в машине будут дети, оно будет строже — 50 тыс. рублей и три года лишения прав.

Сообщается, что санкция за мойку в неположенном месте может составить до 2 тыс. рублей, за проезд и парковку на газоне — до 4 тыс. рублей, на детских и спортивных площадках — до 5 тыс. рублей, а за брошенный автохлам — до 3 тыс. рублей.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на камеру.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах внести в Мосгордуму законопроект об ответственности за преднамеренное нарушение тишины владельцами автомобилей.

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