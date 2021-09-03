В Минюсте предупредили о новых штрафах для автомобилистов в 2022 году

Минюст готовит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в котором будут прописаны новые штрафы для автомобилистов, передаёт портал Autonews.ru со ссылкой на представителя министерства.

Отмечается, что наказывать водителей по этим статьям начнут не ранее 2022 года. Документ обсуждают уже несколько месяцев, известно, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/ч.

В частности, по данным интернет-издания, штраф за отсутствие техосмотра может вырасти с 500—800 рублей до 2 тыс.

За езду в нетрезвом виде наказание останется прежним. Однако если в машине будут дети, оно будет строже — 50 тыс. рублей и три года лишения прав.

Сообщается, что санкция за мойку в неположенном месте может составить до 2 тыс. рублей, за проезд и парковку на газоне — до 4 тыс. рублей, на детских и спортивных площадках — до 5 тыс. рублей, а за брошенный автохлам — до 3 тыс. рублей.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на камеру.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах внести в Мосгордуму законопроект об ответственности за преднамеренное нарушение тишины владельцами автомобилей.