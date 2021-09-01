В России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения ПДД

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С 1 сентября в России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на камеру.
В России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения ПДД
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Согласно постановлению правительства России, теперь жалобу на уведомление об административном правонарушении, зафиксированном камерой, можно будет подать через портал госуслуг.

Как уточняет ТАСС, по новым правилам штраф будет считаться доставленным через госуслуги на следующий день после появления в личном кабинете в случае, если водитель дал разрешение на получение постановлений через сайт.

Если соответствующего согласия нет, то штрафы будут считаться доставленными после того, как пользователь войдёт на портал в течение семи дней с момента размещения постановления.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем.

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