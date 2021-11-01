В Совфеде рассказали о новом возможном штрафе за опасное вождение
«Конкретные меры пресечения... предложены в проекте нового КоАП», — цитирует РИА Новости слова Рукавишниковой.
По её словам, речь идёт о резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и т. д.
Рукавишникова отметила, что подобная агрессивная езда может спровоцировать ДТП.
Она добавила, что в случае принятия нового КоАП дорожных хулиганов будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение и штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.
В сентябре сообщалось, что Министерство юстиции совместно с рядом других ведомств прорабатывают новые штрафы для автомобилистов.