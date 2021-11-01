В Госдуме высказались по поводу идеи ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутаты Госдумы Владимир Гутенёв и Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт прошедшим вакцинацию.
В Госдуме высказались по поводу идеи ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных
  • РИА Новости

«Я за любые меры стимулирования, которые позволили бы увеличить темпы вакцинации, но в данном случае я вижу очень много издержек», — пояснил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

По его словам, эту меру будет «тяжело администрировать», особенно в удалённых населённых пунктах, где транспортные услуги предоставляет частный бизнес. 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в свою очередь отметила, что данное предложение сделано «из самых лучших побуждений».

«Потому что действительно вакцинация населения — это крайне, жизненно необходимая сейчас цель. Но вместе с тем нельзя забывать, что транспортные расходы ложатся на муниципальный бюджет», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что если сегодня сверху «спустить такую разнарядку», то с учётом часто плачевного состояния транспортного хозяйства во многих населённых пунктах страны это, по её мнению, приведёт к ещё большим убыткам и потребности в дотировании из регионального или федерального бюджета. 

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт прошедшим вакцинацию. 

По его мнению, данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.

Подробнее — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить