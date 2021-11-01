В Госдуме высказались по поводу идеи ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

Депутаты Госдумы Владимир Гутенёв и Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт прошедшим вакцинацию.

«Я за любые меры стимулирования, которые позволили бы увеличить темпы вакцинации, но в данном случае я вижу очень много издержек», — пояснил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

По его словам, эту меру будет «тяжело администрировать», особенно в удалённых населённых пунктах, где транспортные услуги предоставляет частный бизнес.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в свою очередь отметила, что данное предложение сделано «из самых лучших побуждений».

«Потому что действительно вакцинация населения — это крайне, жизненно необходимая сейчас цель. Но вместе с тем нельзя забывать, что транспортные расходы ложатся на муниципальный бюджет», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что если сегодня сверху «спустить такую разнарядку», то с учётом часто плачевного состояния транспортного хозяйства во многих населённых пунктах страны это, по её мнению, приведёт к ещё большим убыткам и потребности в дотировании из регионального или федерального бюджета.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт прошедшим вакцинацию.

По его мнению, данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.

Подробнее — в материале RT.