В Крыму вновь установлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки

Согласно данным Минздрава Крыма, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 712 новых случаев заболевания. Это антирекорд суточной заболеваемости.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«За 30 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлен 96 771 положительный на COVID-19», — говорится в сообщении.

За истекшие сутки после выздоровления выписаны 906 человек. Скончались 15 пациентов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.