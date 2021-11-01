В Крыму вновь установлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки

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Согласно данным Минздрава Крыма, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 712 новых случаев заболевания. Это антирекорд суточной заболеваемости.
В Крыму вновь установлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«За 30 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлен 96 771 положительный на COVID-19», — говорится в сообщении.

За истекшие сутки после выздоровления выписаны 906 человек. Скончались 15 пациентов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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