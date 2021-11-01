Денис Майданов рассказал о новых инициативах по трудоустройству подростков

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Новый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре 45-летний певец Денис Майданов рассказал о планах по усовершенствованию российского законодательства в сфере трудоустройства подростков.
Денис Майданов рассказал о новых инициативах по трудоустройству подростков
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Моё предложение — это ответ на тот запрос, который уже есть в обществе. Это подтверждают данные социологических исследований. Например, мы опросили 10 тыс. молодых людей в рамках программы «Трудоустройство подростков» (часть народной программы «Единой России» — RT). Так вот, 76% сказали, что хотели бы подрабатывать в свободное от учёбы время, например в каникулы», — сказал Майданов.

Он отметил, что спрос на работу со стороны подростков в возрасте 14—18 лет сильно вырос в период пандемии. Они хотят не только иметь карманные деньги, но и помогать родителям.

«И в этой ситуации мы должны позаботиться, чтобы это было безопасное трудоустройство, при котором будут соблюдены все права ребёнка», — подчеркнул депутат.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

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