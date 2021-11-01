Денис Майданов рассказал о новых инициативах по трудоустройству подростков
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».
«Моё предложение — это ответ на тот запрос, который уже есть в обществе. Это подтверждают данные социологических исследований. Например, мы опросили 10 тыс. молодых людей в рамках программы «Трудоустройство подростков» (часть народной программы «Единой России» — RT). Так вот, 76% сказали, что хотели бы подрабатывать в свободное от учёбы время, например в каникулы», — сказал Майданов.
Он отметил, что спрос на работу со стороны подростков в возрасте 14—18 лет сильно вырос в период пандемии. Они хотят не только иметь карманные деньги, но и помогать родителям.
«И в этой ситуации мы должны позаботиться, чтобы это было безопасное трудоустройство, при котором будут соблюдены все права ребёнка», — подчеркнул депутат.
Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.