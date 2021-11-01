Медведев заявил об усилении провокаций НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», заявил об усилении откровенных провокаций НАТО, чьи корабли регулярно приближаются к российским границам, порой нарушая их.

«Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Чёрном морях к российским границам, иногда даже нарушая их», — написал Медведев.

Он также выразил мнение, что торговая война между США и КНР «усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны».

По словам Медведева, даже в период пандемии санкционная политика не поменялась.

«Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом «Северный поток — 2» лишь усилилась», — резюмировал он.

В июле прошлого года Медведев объяснил давление американских властей на участников проекта «Северный поток — 2».