Медведев заявил об усилении провокаций НАТО
«Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Чёрном морях к российским границам, иногда даже нарушая их», — написал Медведев.
Он также выразил мнение, что торговая война между США и КНР «усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны».
По словам Медведева, даже в период пандемии санкционная политика не поменялась.
«Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом «Северный поток — 2» лишь усилилась», — резюмировал он.
В июле прошлого года Медведев объяснил давление американских властей на участников проекта «Северный поток — 2».