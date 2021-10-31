Прокуратура проверит действия должностных лиц после убийства двух сестёр в Туве

Прокуратура проверит действия должностных лиц в Туве после того, как в Кызыле были убиты две девочки девяти и 14 лет. Проверка коснётся органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

При установлении нарушений закона ведомство примет меры прокурорского реагирования.

31 октября в тувинском городе Кызыл нашли двух девочек девяти и 14 лет с множественными травмами. Младшая умерла на месте происшествия, а старшая — позднее в медицинском учреждении.

Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, погибшие были родными сёстрами, а в их семье осталась одна девятилетняя девочка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данному делу уже задержан подозреваемый — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района, ранее он привлекался по нескольким статьям Уголовного кодекса.