Путин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста Кириллова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста, диктора Игоря Кириллова.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Леонидовича Кириллова. Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — говорится в телеграмме главы государства.

В ней также подчёркивается, что добрая память о Кириллове «навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей».

О смерти советского диктора Игоря Кириллова стало известно 30 октября.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал Кириллова «совершенно уникальным человеком с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах».