Путин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста Кириллова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста, диктора Игоря Кириллова.
Путин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста Кириллова
  • РИА Новости

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Леонидовича Кириллова. Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — говорится в телеграмме главы государства.

В ней также подчёркивается, что добрая память о Кириллове «навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей».

О смерти советского диктора Игоря Кириллова стало известно 30 октября.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал Кириллова «совершенно уникальным человеком с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах».

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