В 2022 году ЕГЭ могут провести в допандемийном формате

Выпускные экзамены в России в 2022 году пройдут в режиме, который действовал до 2020 года, если позволит эпидемиологическая ситуация, рассказали «Парламентской газете» в Рособрнадзоре и профильных комитетах обеих палат парламента.

Как напоминает газета, в условиях пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах порядок проведения ЕГЭ изменили, однако теперь Рособрнадзор намерен вернуться к прежнему формату государственной итоговой аттестации, если планам не помешает коронавирус.

Так, например, девятиклассникам в 2022 году, вероятно, придётся сдавать ОГЭ по четырём предметам: русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

Выпускникам 11-х классов для получения аттестата нужно будет сдавать два обязательных предмета: русский язык и математику.

«Школьники, которые собираются в вуз, также будут сдавать предметы по выбору. Точное количество экзаменов и график их проведения Рособрнадзор обещает утвердить к 1 декабря», — пишет издание.

При этом вводить дистанционный формат экзаменов для выпускников, которые болеют или находятся на карантине, не планируется, добавили в ведомстве.

«Ковидные годы показали, что двух волн, которые мы делаем в летний период, хватает всем, чтобы сдать экзамены. Ничего страшного не произойдёт, если мы отменим досрочный период и перенесём его на дополнительный в июле», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Как ранее рассказали в Рособрнадзоре, технологии дистанционной сдачи Единого государственного экзамена нет, проведение его в таком формате не предусмотрено.