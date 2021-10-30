В Ингушетии возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими
- РИА Новости
«В прокуратуру г. Назрани поступило постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали.
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту аварии.