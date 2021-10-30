В ДТП с КамАЗом в Ингушетии погибли женщина и ребёнок, восемь детей пострадали

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В Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорожденный ребёнок, ещё восемь детей пострадали.
В ДТП с КамАЗом в Ингушетии погибли женщина и ребёнок, восемь детей пострадали
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ещё 8 несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что суд в Калмыкии заключил под стражу водителя автобуса по делу о ДТП, в результате которого погибли шесть человек. 

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