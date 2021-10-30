В ДТП с КамАЗом в Ингушетии погибли женщина и ребёнок, восемь детей пострадали
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ещё 8 несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что суд в Калмыкии заключил под стражу водителя автобуса по делу о ДТП, в результате которого погибли шесть человек.