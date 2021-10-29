Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП в Калмыкии

Короткая ссылка
Суд в Калмыкии заключил под стражу водителя автобуса по делу о ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП в Калмыкии
  • ©СУ СК по Республике Калмыкия

«Водитель автобуса задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее стало известно об аресте перевозчика и владельца автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии.

Власти Дагестана выделят по 500 тыс. рублей семьям погибших в ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить