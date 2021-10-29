Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП в Калмыкии
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«Водитель автобуса задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.
Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее стало известно об аресте перевозчика и владельца автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии.
Власти Дагестана выделят по 500 тыс. рублей семьям погибших в ДТП.