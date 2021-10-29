Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП в Калмыкии

Суд в Калмыкии заключил под стражу водителя автобуса по делу о ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

«Водитель автобуса задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее стало известно об аресте перевозчика и владельца автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии.

Власти Дагестана выделят по 500 тыс. рублей семьям погибших в ДТП.