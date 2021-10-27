Арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии

Короткая ссылка
Суд в Калмыкии арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с КамАЗом в Калмыкии, а также предпринимателя — организатора этой перевозки.
Арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии
  • © СУ СК по Республике Калмыкия

«Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю Махачкалы Республики Дагестан и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть людей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Всего в автобусе были 28 пассажиров, шестеро погибли. 

Следователи задержали владельца пассажирского автобуса, который столкнулся с КамАЗом в Калмыкии, и предпринимателя из Дагестана — организатора этой перевозки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить