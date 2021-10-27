Арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии

Суд в Калмыкии арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с КамАЗом в Калмыкии, а также предпринимателя — организатора этой перевозки.

«Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю Махачкалы Республики Дагестан и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть людей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Всего в автобусе были 28 пассажиров, шестеро погибли.

Следователи задержали владельца пассажирского автобуса, который столкнулся с КамАЗом в Калмыкии, и предпринимателя из Дагестана — организатора этой перевозки.