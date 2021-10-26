По делу о гибели шести человек в ДТП в Калмыкии задержаны перевозчик и владелец автобуса
Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по Республике Калмыкия.
«В настоящее время 52-летний предприниматель из г. Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.
Всего в автобусе было 28 пассажиров.
Как сообщалось, правительство Дагестана выделит по 500 тыс. рублей семьям шестерых погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии.