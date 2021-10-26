По делу о гибели шести человек в ДТП в Калмыкии задержаны перевозчик и владелец автобуса

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Следователи задержали владельца пассажирского автобуса, который столкнулся с КамАЗом в Калмыкии, и предпринимателя из Дагестана — организатора этой перевозки.

Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

«В настоящее время 52-летний предприниматель из г. Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Всего в автобусе было 28 пассажиров.

Как сообщалось, правительство Дагестана выделит по 500 тыс. рублей семьям шестерых погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии.

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