По делу о гибели шести человек в ДТП в Калмыкии задержаны перевозчик и владелец автобуса

Следователи задержали владельца пассажирского автобуса, который столкнулся с КамАЗом в Калмыкии, и предпринимателя из Дагестана — организатора этой перевозки.

Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

«В настоящее время 52-летний предприниматель из г. Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла на трассе Р216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Всего в автобусе было 28 пассажиров.

Как сообщалось, правительство Дагестана выделит по 500 тыс. рублей семьям шестерых погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии.