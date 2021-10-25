Власти Дагестана выделят по 500 тысяч рублей семьям погибших в ДТП в Калмыкии

Правительство Дагестана выделит по 500 тыс. рублей семьям шестерых погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте регионального кабмина.

«Семьям шестерых погибших будет выделено по 500 тыс. рублей. По 400 и 250 тыс. рублей в качестве помощи получат пострадавшие», — приводит сообщение правительства Дагестана РИА Новости.

Уточняется, что всего на поддержку семей жертв аварии было выделено 3 млн 650 тыс. рублей.

Глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе.

Всего в автобусе было 28 пассажиров.

Авария произошла на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП.